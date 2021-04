Cu cât s-au scumpit în Moldova carburanții și uleiul de floarea soarelui CHIȘINAU, 11 apr – Sputnik. Preturile medii de consum au crescut cu aproape un procent (0,96%) in martie, comparativ cu februarie, potrivit noului raport al Birouluii Național de Statistica (BNS). Produsele alimentare s-au scumpit cu 1,56%, marfurile nealimentare cu - 0,98%, iar serviciile prestate populației - cu doar 0,09%. S-au scumpit uleiul de floarea soarelui, multe legume și fructe S-auuleiul de, multe legume și fructe In martie, fața de februarie, uleiul de floarea soarelui s-a scumpit cu 7,2%, potrivit BNS. Menționam ca un litru de ulei de floarea soarelui a ajuns sa coste acum pana la 40 de lei. © Sputnik… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 1 apr – Sputnik. Cu siguranța, 2021 poate fi numit anul scumpirilor. Asta pentru ca in patru luni au crescut prețurile la combustibil, medicamente și, mai nou, la uleiul de floarea soarelui, un produs extrem de utilizat. Astfel, un litru de ulei a ajuns sa coste 35 de lei la piața și aproape…

- CHIȘINAU, 7 mart – Sputnik. Potrivit unui raport al Biroului Național de Statistica, din martie 2020 și pana la data de 4 martie 2021, au fost confirmate peste 191 de mii de cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus și peste patru mii de decese. Din numarul total al persoanelor infectate, femeile…

- CHIȘINAU, 3 mart – Sputnik. In 2020, salariul mediu brut in Moldova a ajuns la 8.107,5 lei/lunar, in valori nominale. Datele respective au fost prezintate de Biroului Național de Statistica. Daca ținem cont ca in 2020 am avut cel mai scazut nivel al inflației de la independența incoace, atunci salariul…

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. Prețul valutelor se schimba de la o zi la alta, dar fluctuațiile valutare pe care le urmarim de la inceputul anului nu sunt de impact și nu comporta pericole pentru economie. Cotațiile oficiale pentru euro și dolar se pot modifica in unele zile cu 10-20 de bani, dar…

- CHIȘINAU, 15 feb – Sputnik. Ritmul anual al inflatiei a fost de 0,22% in ianuarie 2021, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM) și Biroului Național de Statistica (BNS). © Sputnik / Алексей КуденкоCate kilograme de cartofi pe an consuma un moldovean Este o rata a inflației la un nivel…

- Prețurile la carburanți au crescut astazi in R. Moldova. Judecind dupa fotografia facuta la una dintre benzinariile din Chișinau, benzina 95 costa 17,73 lei, iar motorina 14,89 lei, transmite Știri.md. Menționam ca a trecut mai puțin de o luna de la creșterea anterioara a prețului. Astfel, la sfirșitul…

- Carburanții s-au scumpit din nou! Prețurile au sarit de 5 lei pe litru. Prețul benzinei și al motorinei revine rapid la valorile de la inceputul lui 2020, inaintea pandemiei de coronavirus. Benzina și motorina au sarit de pragul psihologic de 5 lei pe litru. Romania nu a mai avut astfel de prețuri la…

- Rata anuala a inflației a scazut ușor în decembrie, la 2,06%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica, de la 2,14% în noiembrie. Așa cum am spus de multe ori, faptul ca a scazut inflația nu înseamna ca bunurile și serviciile s-au ieftinit, ci ca au crescut într-un…