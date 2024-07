Cu cât s-a scumpit viața românilor în ultimii ani. Prețurile la alimente, tot mai mari In ultimii 3 ani, viața romanilor s-a scumpit cu peste 40%. Cel mai mult au urcat prețurile la mancare. Legumele au ajuns sa fie foarte scumpe, chiar și in plin sezon. Un kilogram de ardei kapia ajunge și la 17 lei, castraveții sunt 7 lei in magazine, iar roșiile costa in jur de 10 lei. […] The post Cu cat s-a scumpit viața romanilor in ultimii ani. Prețurile la alimente, tot mai mari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile RCA vor ramane plafonate pentru inca 3 luni, pana la data de 30 septembrie 2024, potrivit unui proiect al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), anunțat miercuri de Ministerul de Finanțe. Masura este motivata de un dezechilibru dintre cerere și oferta in piața RCA, care ar putea duce…

- Prețurile din Vama Veche au crescut substanțial in ultimii ani. Turiștii au ajuns sa le compare cu cele din stațiunea Mamaia, considerata, pana de curand, a fi cea mai scumpa de pe litoralul romanesc. Pentru a inchiria un sezlong, in luna iunie, la inceput de sezon, oamenii scot din buzunare intre 30…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anuntat, referitor la propunerea ca adaosul comercial sa fie plafonat pentru toate alimentele romanesti, ca in maxim o luna proiectul in acest sens va fi aprobat. „In momentul de fata stim ca avem o ordonanta pentru cele 21 de produse care…

- Rata anuala a inflatiei a coborat in luna aprilie 2024 la 5,9%, de la 6,61% in martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,07%, cele nealimentare cu 7,17%, iar serviciile cu 10,05%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). ”Indicele preturilor…

- Prețurile facturilor la gaze naturale și electricitate au scazut, in luna aprilie, fața de prețurile maximale plafonate. Prețurile facturilor la gaze naturale au scazut in luna aprilie cu 25%, iar cele la electricitate cu 15% fața de prețurile maximale plafonate. „Au fost emise primele facturi pe luna…

- Medicii de la Institutul Inimii din Cluj au explicat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca actorul Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, are o infecție generalizata in organism, septicemie, astfel ca situația sa este grava, fiindu-i pusa viața in pericol. Medicii au precizat ca protezele din organism…

- O schioare a fost surprinsa de avalanșa, in timp ce cobora din varful Munților Rodnei. Valul de zapada a ajuns-o din urma și a fost tarata pana la poalele muntelui, dar a scapat cu viața. Imagini cu sportiva care practica schi off-pista in Muntii Rodnei si care provoaca o avalansa au fost filmate sambata…

- O schioare a fost surprinza de avalanșa, in timp ce cobora din varful Munților Rodnei. Valul de zapada a ajuns-o din urma și a fost tarata pana la poalele muntelui, dar a scapat cu viața. Imagini cu sportiva care practica schi off-pista in Muntii Rodnei si care provoaca o avalansa au fost filmate sambata…