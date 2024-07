Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 9 luni, premierul Marcel Ciolacu a facut cumparaturi la un magazin din București pentru a demonstra ce produse pot fi cumparate cu 100 de lei. A pus in coș cateva alimente precum legume și fructe, lactate și mezeluri. Antena 3 CNN a refacut coșul premierului, iar rezultatul arata ca acum…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a spus, la Internaționala Socialista care are loc la București, ca PSD s-a dovedit un membru valoros al S&D, pentru ca a caștigat detașat alegerile din Romania. De asemenea, Ciolacu a spus ca viitoarea Comisie Europeana trebuie sa ia decizii mai rapide, nu sa așteptam…

- Liderul PSD și premierul Marcel Ciolacu a explicat ca, in opinia sa, lupta la Primaria Capitalei se va da intre Gabriela Firea și Nicușor Dan. Ciolacu arata faptul ca a intervenit in joc votul util, iar in zona de stanga acesta este mult mai mare decat in zona de dreapta.

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca in perioada urmatoare va avea loc o sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Ucrainei, reuniune care cel mai probabil se va desfasura la Bucuresti, potrivit agerpres.ro. “Mai mult ca sigur, in perioada urmatoare o sa avem o sedinta iarasi, Guvernul ucrainean…

- Nu sunt deloc puțini cei care au constatat ca, in Romania, in ultima perioada, a merge la magazin, pentru cumparaturi de baza, de alimente necesare traiului zilnic, a devenit o reala provocare, date fiind scumpirile. Așa se face ca, deși in coșul de cumparaturi nu sunt foarte multe produse, suma de…

- Președintele filialei, Iulian Dumitrescu, este subiectul unui scandal de corupție de amploare, fiind urmarit penal de Direcția Naționala Anticorupție (DNA) intr-unul dintre cele mai rezonante dosare ale ultimilor ani. Aceasta situație a creat un teren fertil pentru lupte de putere și strategii ascunse,…

- Ambasadoarea Statelor Unite la București a menționat ca, cel mai devreme probabil din 2025 vom putea calatori la americani fara viza. „Eu sunt ferm convins ca in octombrie, cel tarziu, nu o sa mai avem vize cu Statele Unite”, declara recent premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD. El a fost contrazis…

- Marcel Ciolacu ne-a aratat anul trecut, in octombrie, cum se descurca el la supermarket cu doar 100 lei. A cumparat „produse romanesti”, iar la final a facut calculul: 93.50 lei. Acum, cateva luni mai tarziu, aceleasi produse pe care premierul le-a achizitionat atunci costa mai mult. „Buzunarul” romanilor…