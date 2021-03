Cu cât s-a mărit plafonul de decontare a serviciilor stomatologice în ultimii ani Plafonul de decontare a serviciilor stomatologice alocat unui medic stomatolog ce a incheiat un contract cu Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este de 2.000 de lei. Bugetul anual pentru decontari, deși s-a dublat in ultimii cinci, șase ani in cazul medicinei dentare, plafonul este considerat inca insuficient. Conform ultimelor date ale Institutului Național de Statistica, in Romania exista 15.100 de cabinete stomatologice private și doar 45 de stat. In proporție de 20% dintre medicii stomatologi au contract incheiat cu CNAS. „Pentru a intra in contract cu CAS, un furnizor de servicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

