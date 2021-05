Stiri pe aceeasi tema

- Casa cantaretei americane Gloria Gaynor, cunoscuta pentru cantecul "I Will Survive", care a devenit un imn al rezistentei in timpul pandemiei, a fost scoasa la vanzare in statul New Jersey pentru suma de 1,25 milioane de dolari, relateaza EFE. Vila de doua etaje, inconjurata de un teren de 4.000 de…

- Procurori federali din Manhattan au efectuat, miercuri, perchezitii in locuinta si la biroul lui Rudolph Giuliani, fost primar al orasului New York si avocatul personal al fostului presedinte Donald Trump, in cadrul unei investigatii privind presupuse contacte cu Ucraina. Anchetatorii au sechestrat…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov și CJSU Dambovița au adoptat o hotarare privind incetarea masurii de carantina zonala pentru comuna Branesti, cu satele apartinatoare Branesti, Islaz, Pasarea si Vadu Anei, respectiv prelungirea masurii de carantina zonala cu șapte zile pentru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe intreg tronsonul Autostrazii A3 Bucuresti – Ploiesti este semnalata ploaie torentiala, vizibilitatea fiind scazuta din aceasta cauza, existand riscul de derapaj. Valorile de trafic sunt intense iar la intrarea in capitala…

- La aproape un an de cand invațamantul de pe intreg mapamondul se confrunta cu una din cele mai mari provocari din istorie – imposibilitatea de a desfașura cursurile in mod tradițional, in clase, Universitatea Politehnica din Timișoara, prin Centrul de ID/IFR și e-Learning cu sprijinul asociațiilor EDEN…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, in intervalul orar 09:30 – 16:00, circulatia este restrictionata pe prima banda pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, pe sensul catre Capitala, intre kilometrii 118+500 de metri – 116+500 de metri, pe raza municipiului…

- Presedintele Joe Biden doreste sa inchida inchisoarea din Guantanamo inaintea incheierii mandatului sau, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki, transmite AFP . Actualul presedinte democrat preia astfel o promisiune de campanie a lui Barack Obama, pe care acesta nu a reusit…

- Statele Unite ale Americii inregistreaza un bilanț tragic al deceseleor asociate Covid-19. SUA vor depași in curand pragul de jumatate de milion de victime ale epidemiei. De la debutul pandemiei SUA a inregistrat 464.831 de decese provocate de COVID-19 și peste 27 milioane de infectari cu SARS-CoV-2,…