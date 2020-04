Stiri pe aceeasi tema

- Romanii afectați din punct de vedere economic de epidemia de coronavirus pot cere amanarea plații ratelor, insa specialiștii le recomanda sa faca acest lucru doar daca este absolut necesar. In acest sens, un consultant in domeniul financiar-bancar a calculat cu cat crește o rata daca optați pentru amanarea…

- Oamenii care traiesc in zone cu un nivel ridicat de poluare a aerului pe termen lung sunt mult mai expuși riscului de a muri din cauza coronavirusului, potrivit unei noi cercetari publicate marți de Harvard T.H. Chan School of Public Health.

- Majoritatea covarsitoare a romanilor sustine masurile luate de autoritatile statului pentru a limita raspandirea noului virus si a combate efectele negative asupra economiei. Intrebati ce masuri asteapta de la Guvern, romanii au mentionat amanarea platii ratelor la banca si plata de catre stat a unui…

- Guvernul și Banca Naționala cauta o soluție pentru romanii cu rate la banci care se afla in dificultate din cauza pandemiei de coronavirus. Cele mai mari instituții de credit au anunțat deja ca sunt de acord sa acorde amanari la plata pana la patru luni.

- Bogdan Aron, barbatul care susține ca a fost diagnosticat cu COVID-19, a anunțat, miercuri, pe Facebook, ca s-a tratat de aceasta infecție și a fost externat din spital. El spune ca a ramas uimit sa vada ca...

- Programul de lucru al tuturor oficiilor postale din Romania se va desfasura in intervalul orar 10.00 – 18.00, in perioada 17 martie - 1 aprilie, iar incepand de sambata, 21 martie, activitatea tuturor oficiilor postale se va suspenda in perioada weekend-ului, pana in data de 1 aprilie, cu posibilitate…

- Anunț de ultima ora de la Ministerul Finanțelor Publice! Ca urmare a raspandirii coronavirusului, Ministerul Finanțelor Publice a luat decizia de a proroga plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum și a impozitului pe mijloacele de transport. Termenul se proroga de la 31 martie 2020…

- Targul de carte de la Londra, care urma sa se desfasoare in perioada 10-12 martie la Olympia London, a fost anulat ''ca urmare a intensificarii cazurilor de Covid-19 in Europa'', au anuntat organizatorii, potrivit DPA si Press Association.Reed Exhibitions, organizatorii evenimentului, au precizat…