Cu cât creşte rata creditului dacă este amânată cu 9 luni? SIMULARE Cei care pot sa-si plateasca in continuare creditele in aceasta perioada, este de preferat sa nu apeleze la perioada de amanare a ratelor, permisa de astazi si prin OUG, fiindca dobanzile sunt acum in scadere, iar dupa perioada de suspendare s-ar putea sa creasca, arata o simulare facuta de Finzoom.ro. In plus, este de preferat sa scapi cat mai repede de credit, nu sa-l prelungesti pe o perioada mai lunga. Cei care nu au incotro si trebuie sa apeleze la aceasta facilitate (fiindca si-au pierdut job-ul, le-au fost diminuate veniturile si nu au bani pusi deoparte pentru astfel de perioade… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

