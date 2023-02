Cu cât crește indemnizația de creștere a copilului de la 1 martie De la 1 martie, indemnizația de creștere a copilului ar urma sa creasca. Acest lucru este posibil datorita creșterii indicelui social de referința (ISR), care sta la baza calculului acestui drept financiar. ISR se marește de la 525,5 lei la 598 de lei, cu 13,8%, atat cat este rata medie a inflației in 2022. Nu numai indemnizația de creștere a copilului este vizata de creșteri ci și indemnizația de șomaj, ajutorul social, prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap. Și acestea sunt calculate tot pe baza indicelui social de referința (ISR). ISR se actualizeaza din oficiu la data de 1 martie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

