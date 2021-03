Cu cât cresc ratele lunare pentru cei care și-au amânat plata creditelor Amanarea ratelor la creditele bancare, permisa de legislația data in pandemie, devine istorie. Sute de mii de romani au ales sa iși amane ratele de plata. La nivelul intregii țari au existat 564.000 de persoane care și-au amanat plata ratelor pentru credite de 41,8 miliarde de lei. Amanarile la plata s-au putut face pe o perioada de maximum 9 luni, dupa modificari succesive ale legislației. In cazul amanarii ratelor la creditele deținute de populație la banci și IFN-uri s-a aplicat OUG 37/2020 și OUG 227/2020. Cei care au amanat inițial pe mai puțin de 9 luni au avut apoi posibilitatea sa mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, ultima zi pentru a solicita amanarea ratelor la banci! Conditiile pe care trebuie sa le indepliniti. Romanii mai au doar cateva zile la dispozitie pana cand pot cere amanarea platii ratelor. Pana luni, 15 martie 2021, cei care doresc suspendarea ratelor pentru o perioada de maximum noua luni,…

- ING Bank Romania a scazut rata dobanzii fixe cu 0,21% pentru creditele ipotecare, iar oferta pentru creditul ipotecar 7FIX ajunge acum la o rata a dobanzii de pornire de 4,49%, cel mai mic pret de pe piata pentru o rata fixa pe sapte ani, fara a se pune conditie pe incasarea salariului la ING sau…

- Hotarârea de Guvern privind procedura de amânare a ratelor la credite înca nu a aparut în Monitorul Oficial, deși a fost adoptata de Guvern. Au intervenit unele modificari fața de proiectul pus inițial în dezbatere, conform reprezentanților Ministerului Finanțelor.Patru…

- Hotararea de Guvern privind procedura de amanare a ratelor la credite inca nu a aparut in Monitorul oficial, deși a fost adoptata de Guvern. Au intervenit unele modificari fața de proiectul pus inițial in dezbatere, conform reprezentanților Ministerului Finanțelor. Potrivit informațiilor transmise Hotnews…

- Executivul a adoptat in ședința de Guvern de miercuri propunerea Ministerului de Finanțe de a continua și dupa 1 ianuarie 2021 masurile de sprijin acordate celor aflați in dificultate financiara din cauza pandemiei COVID-19. Potrivit unui comunicat al Guvernului, solicitarea de suspendare a obligațiilor…

- Persoanele fizice si juridice vor putea sa suspende plata ratelor la credite și dupa 1 ianuarie, pentru o perioada de pana la noua luni. Potrivit unui comunicat remis de Ministerul de Finanțe, ratele vor putea fi suspendate atat pentru creditele pentru care s-a obținut deja suspendarea obligatiilor…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul a adoptat o ordonanta potrivit careia plata ratelor la banca poate fi amanata pentru o perioada de maximum 9 luni, transmite Agerpres . „Este o ordonanta pe care o asteapta foarte multi romani. Este vorba despre modificarea Ordonantei 37 privind…

- Amanarea plații ratelor la credite expira la 1 ianuarie 2021. Cați bani vor da bancilor cei care au ales sa nu-și plateasca datoriile in acest an Anul nou poate incepe cu probleme financiare pentru sute de mii de romani. In urmatoarele zile ANAF va incepe sa trimita din nou somații de plata, iar de…