Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat cu cat ar putea crește pensiile romanilor anul viitor, insa a precizat ca raspunsul final va fi dat de coalitia de guvernare. „Sunt bani pentru cresterea pensiilor, vor fi majorate cu minim 16 miliarde de lei. (…) In procente inseamna ca am luat in calcul o crestere a pensiilor […]