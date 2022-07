Stiri pe aceeasi tema

- Prețul mediu al unui litru de benzina a ajuns la valoarea de 7,97 lei pe litru, arata datele furnizate de peco-online , site care afișeaza prețurile reduse dupa Ordonanța de compensare cu 50 de bani decisa de Guvern acum trei saptamani. Totodata, prețul mediu al motorinei standard a scazut și a ajuns…

- Marile lanțuri de benzinarii au aplicat reducerea de 50 de bani pe litru la carburanți, spune Consiliul Concurenței. Reamintim ca vineri a intrat in vigoare ordonanța de guvern pentru compensarea cu 50 de bani a prețului la benzina și motorina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis vineri, 1 iulie, un mesaj in care susține ca in perioada urmatoarea ANPC, ANAF și Consiliul Concurenței vor urmari situația din benzinarii.”Preturile la carburanti au scazut, este o realitate care se vede in dimineata aceasta in benzinarii. In perioada urmatoare,…

- Premierul Nicolae Ciuca subliniat intr-un mesaj transmis pe Facebook ca, „in perioada urmatoare, este obligatoriu ca ANPC, ANAF si Consiliul Concurentei sa urmareasca situatia din teren si sa ia masuri imediate”.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis astazi printr o postare pe pagina sa de Facebook ca preturile la carburanti au scazut."Preturile la carburanti au scazut, este o realitate care se vede in dimineata aceasta in benzinarii. In perioada urmatoare, este obligatoriu ca ANPC, ANAF si Consiliul Concurentei…

- Guvernul va adopta joi Ordonanța de urgența care prevede ca operatorii de benzinarii care vor acorda de la 1 iulie o reducere de 0,5 lei/litru de carburant vor beneficia de o compensare de 0,25 de lei/litru de la bugetul de stat, masura pe care autoritațile se așteapta sa fie aplicata de marii operatori…

- Creșterile prețurilor la carburanți sunt mari dar nu au fost descoperite inca indicii cu privire la ințelegeri de tip cartel, spune vicepreședintele Consiliului Concurenței, Dan Virgil Pascu.

- Bogdan Chiritoiu a afirmat ca s-au derulat controale ale ANPC si ANAF, iar ANPC are o serie de probleme punctuale in unele benzinarii. ”Ne uitam la ansamblu, la ceea ce fac companiile, nu ce se intampla la o statie de benzina. Nu am acum un rezultat pe care sa vi-l pot comunica”, a spus Chiritoiu despre…