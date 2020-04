Stiri pe aceeasi tema

- In perioada dintre 24 martie și 19 aprilie au fost emise in jur de 200.000 de amenzi, in valoare de 85 de milioane de dolari. The post Cum am ajuns in presa americana: „Romania face milioane emițand amenzi pentru nerespectarea regulilor din timpul pandemiei” appeared first on Renasterea banateana .

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore polițiștii au depistat nu mai putin de 9.246 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 20.149.468 de lei. De asemenea,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 260 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodata, in ultimele 24 de…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 8.200 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 13.000.000 de lei, persoanelor care nu respectau prevederile privind restrictionarea circulatiei. "In cursul zilei de 30 martie, aproape 13.000 de politisti au fost la datorie,…

- „Dintre cei verificați, peste 228.000 sunt cetațeni romani”, a spus Bogdan Despescu.Despescu a mai spus ca dupa suspendarea curselor aeriene, numarul persoanelor care au intrat in Romania a cazut semnificativ.„Dupa suspendarea zborurilor, numarul persoanelor care au intrat a scazut semnificativ. Ieri…

