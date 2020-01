Cu cât a scăzut producția industrială la Cluj în 2019? Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie, în luna noiembrie 2019 a fost cu 6,3% mai mare fata de luna noiembrie 2018. Pe perioada 1.01-30.11.2019, indicele valoric al cifrei de afaceri este de 107,5%, fata de aceeasi perioada din 2018. Activitatea de comert exterior din judetul Cluj, în perioada 1.01 – 30.09.2019 se concretizeaza în realizarea unui volum de export în valoare 1.359,8mil. euro si a unor importuri care însumeaza 2115,5mil. euro. Comparativ cu perioada 1.01 – 30.09.2018, exportul a crescut cu 6,6%, iar importul a… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

