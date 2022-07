Cu cât a crescut pensia mureşenilor în ultimii patru ani? Conform datelor Institutului Ntaional de Statistica, penionarii mureseni au avut parte de o crestere a pensiei cu 76 de lei in ultimii patru ani. Daca in primul trimestru al anului 2008 pensia medie a muresenilor era de 651 de lei, in trimestrul IV al anului 2010 aceasta a crescut cu 8,9%, ajungand la 709 de lei. In primul trimestru al acestui an, pensia medie lunara era de 727 de lei. Daca in primul trimestru al anului 2010 in judetul Mures se inregistrau 141.349 de pensionari, iar in primul trimestru al acestui an numarul acestora a scazut la 139.978. … Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

