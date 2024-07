Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Naționala a Romaniei joaca in aceasta seara, de la ora 22.00, la Koln, in etapa a doua din faza grupelor la Campionatul European de Fotbal din Germania. Dupa o victorie entuziasmanta in prima etapa, 3-0 cu Ucraina, atmosfera in randul suporterilor romani se apropie de entuziasmul din jurul generației…

- La primul meci al tricolorilor de la Campionatul European de Fotbal, timp de 90 minute, Romania a trait unele dintre cele mai intense emoții, iar finalul a fost aplaudat la unison de intreaga țara. Emotiile au fost intense si printre numerosii timișoreni veniti sa urmareasca meciul in Iulius Town, care,…

- Nationala de fotbal a Romaniei a debutat cu o victorie superba la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, in Grupa E. Romania a deschis scorul prin Nicolae Stanciu, cu un sut la vinclu de la 18 metri (29), dupa o degajare…

- Edi Iordanescu, selecționerul care va conduce naționala Romaniei la EURO 2024, a facut declarații despre ce va face dupa ce iși va incheia contractul cu Federația Romana de Fotbal, pentru o publicație portugheza. Romania se afla in fața ultimelor doua partide de verificare, cu Bulgaria și Liechtenstein,…

- Romania s-a calificat la Campionatul European de Fotbal dupa o seceta de opt ani, iar pana la debutul tricolorilor la turneul final din Germania nu mai este mult timp. Fost selecționer, Victor Pițurca il sfatuiește pe Edi Iordanescu sa se bazeze la Euro pe jucatorii care au dus greul in preliminarii.

- 10 orașe din Germania vor gazdui meciuri de la Campionatul European de fotbal, care va avea loc intre 14 iunie și 14 iulie. EURO 2024 reprezinta un prilej de a urmari fotbal spectacol, dar in același timp poți sa vizitezi și orașele in care Romania va juca. “Tricolorii” vor evolua in Munchen, Koln și…

- “Pasele intre prieteni merg cel mai bine. Acum e timpul Romaniei sa inscrie! In iunie, si tricolorii si romanii vor face o figura frumoasa in Europa!”, a scirs Ciolacuu pe Facebok.Campionatul European de fotbal va avea loc in perioada 14 iunie – 14 iulie, in Germania. Romania va juca in grupa E, cu…

- Publicul va cheltui mult in timpul EURO 2024, dar va economisi in urmatoarele luni. Campionatul European de Fotbal organizat in Germania este unul dintre cele doua evenimente sportive de top cu potențial economic major, care vor avea loc in aceasta vara in Europa, deschizand „drumul” inainte de Olimpiada…