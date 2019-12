Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban a decis, va fi impreuna la sfarșit de an. Pe 30 decembrie, toti ministrii impreuna cu premierul Ludovic Orban vor pleca la munte, la Sinaia, anunța Romania TV. Este pentru prima data cand membrii guvernului petrec impreuna de sarbatori. Premierul Orban și ceilalți membri ai…

- Nu toti bugetarii vor primi ZILE LIBERE in plus de Craciun si Revelion. Premierul Orban a facut anuntul Guvernul Orban a decis ca zilele de 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie libere pentru angajatii din sistemul bugetar. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- Klaus Iohannis a dezvaluit, la conferința de presa, de cate ori se intalnește cu guvernul sau, Orban. "In toate vizitele din strainatate m-am intalnit cu șefii de stat și, obligatoriu, cu romanii. Acum recunosc ca daca am fi in stare sa facem Romania normala și mulți dintre ei s- ar intoarce…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan si-a exprimat increderea ca noul Guvern instalat recent sub conducerea lui Ludovic Orban va redresa Romania.„Acest guvern are misiunea de a lua mai multe masuri urgente, pentru a evita intrarea tarii intr-un colaps financiar si intr-o situatie de ...

- Guvernul Orban va avea, marți, a doua reuniune a Cabinetului, incare ar putea aproba o ordonanța de urgența pentru comasarea numarului de ministere, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. Klaus Iohannis va participa la preluarea mandatului unor miniștri.La prima ședința informala de…

- Premierul demis Viorica Dancila a spus, la inceputul ședinței de astazi a Guvernului, ca așteapta cu incredere votul din Parlament la investirea Guvernului Orban. Ea a lansat un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis și a premierului desemnat, Ludovic Orban, spunand ca „aceștia insista sa instaleze…

- "PSD nu voteaza un Guvern propus de PNL. Am ințeles ca in jurul danșilor se coaguleaza acest nou Guvern. Au o majoritate, au demonstrat la moțiunea de cenzura, așteptam sa o demonstreze și la investitura”, a declarat Marcel Ciolacu, marți dupa-amiaza. "Daca nu au cvorum sau nu trece, intram…

- Bogdan Chirieac a intervenit, in direct, la Romania TV unde a vorbit despre un posibil ”plan B” ce ar putea fi pus in aplicare de Klaus Iohannis și PNL, dar și despre posibilul blocaj de pe scena politica. ”Poate fi un blocaj in contextul in care, in acest moment, majoritatea este destul…