Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Liz Truss va lansa o revizuire a sistemului de vize din Marea Britanie, scrie G4Media . Truss vrea sa incerce sa abordeze deficitul sever de forța de munca din sectorul industrial, a relatat duminica Financial Times. Potrivit FT, premierul este dispus sa infrunte o parte din guvernul…

- Premierul britanic Liz Truss intentioneaza sa extinda cotele de imigranti care intra in Marea Britanie pentru a atenua lipsa de muncitori in sectoare precum serviciile sociale, agricultura si transporturile, informeaza ziarele britanice The Times si Financial Times, preluate duminica de EFE si Reuters.

- Lira sterlina a scazut vineri in raport cu dolarul, in conditiile in care anunturile bugetare ale noului guvern britanic Liz Truss au ingrijorat investitorii cu privire la sanatatea finantelor statului, pe fondul semnelor tot mai mari de recesiune in Marea Britanie, scrie AFP. Fata de un dolar care…

- Premierul britanic Liz Truss si presedintele american Joe Biden "au convenit asupra importantei protejarii" pacii in Irlanda de Nord in timpul primei lor convorbiri telefonice, a anuntat marti Downing Street. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Principala problema a Romaniei in ceea ce priveste importul de forta de munca va fi in momentul in care tara va intra in spatiul Schengen, deoarece exista riscul ca acei muncitori sa plece de la noi, iar singura solutie, gasita cu experti constitutionalisti, ar fi un acord bilateral in momentul in…

- Multe țari din intreaga lume sufera cea mai mare rata a inflației din cateva decenii, ceea ce lovește puteric toate domeniile și industriile, inclusiv sistemul de educație și universitațile. In Romania, inflația a atins valori record, iar datele din partea Bancii Naționale a Romaniei (BNR) indica faptul…

- Statele Unite(SUA) vor utiliza forța militara impotriva Iranului doar „in ultima instanta”, pentru a evita dotarea cu arme nucleare, a afirmat presedintele Joseph Biden intr-un interviu acordat postului israelian Channel 12. Intrebat, in interviu, daca Statele Unite ar utiliza forta militara impotriva…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul unei convorbiri telefonice, ca intreaga comunitate internationala „este in spatele Ucrainei” si ca armata ucraineana mai poate inca ‘recupera’ teritoriul capturat recent de Rusia, relateaza EFE…