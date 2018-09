Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua cursa a companiei naționale Tarom unește in anul Centenarului zona de vest a Romaniei cu Republica Moldova. Vor fi trei zboruri saptamanale pe aceasta ruta, in fiecare luni, joi și sambata. The post De trei ori pe saptamana, zbor direct Timișoara – Chișinau appeared first on deBanat.ro…

- Transportatorul aerian national Tarom vrea sa cumpere o aeronava de lux cu pana in 10 locuri pentru a o inchiria oamenilor de afaceri si nu numai, iar in prezent poarta negocieri in acest sens, a declarat vineri pentru News.ro directorul general al companiei Werner Wolff. ”Aeronava ar putea avea 8-10…

- Cursele cu tauri din orașul spaniol Pamplona s-au incheiat, dar victimele raman in spital. Autoritatile au declarat ca in saptamana in care s-au desfasurat intrecerile au fost raniti 28 de oameni, dintre care sase sunt in stare grava.

- Premiera pentru Aeroportul International Satu Mare. Marti, 3 iulie, a avut loc prima cursa aeriana Satu Mare-Constanta. Avionul care a plecat inspre litoral a fost aproape plin, printre pasageri aflandu-se si baimareni, potrivit unui anunt al Consiliului Judetean Satu mare. “Satmarenii merg la mare…

- TAROM a anunțat intarzieri la toate cursele din cauza defectarii sistemului de control la nivel mondial. Totuși, reprezentantii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti au anunțat ca sistemul SITA a fost si este functional pe Aeroportul Henri Coanda, iar activitate aeroportului nu a fost afectata,…

