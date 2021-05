Stiri pe aceeasi tema

- La 31 decembrie 2020, Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom a inregistrat un rezultat brut negativ (pierdere) in valoare de 431,3 milioane lei, plati restante in valoare de 120,38 milioane lei si o pierdere contabila din anii precedenti in valoare de 3,18 miliarde lei. „In planul de…

- CFR SA a avut anul trecut pierderi de 276 milioane lei, iar pentru acest an estimeaza un rezultat negativ de 247,7 milioane lei, in timp ce veniturile sunt planificate sa scada in 2021 cu 25%, la 3,83 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca in lunile aprilie si mai vor intra in Romania peste 8,3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, scrie Agerpres . „Pentru martie am primit un total de 2.212.734 de doze. Saptamana aceasta vom mai primi 134.400 doze de la Moderna…

- Grupul german E.ON SE, prezent si in Romania, a anuntat vineri ca a emis obligatiuni verzi in valoare de 750 de milioane de euro, cu scadenta in luna octombrie 2032 si un cupon de 0,6%. "Grupul E.ON SE a emis obligatiuni verzi in valoare de 750 de milioane de euro, cu scadenta in luna octombrie…

- “Grupul E.ON SE a emis obligatiuni verzi in valoare de 750 de milioane de euro, cu scadenta in luna octombrie 2032 si un cupon de 0,6%. Inainte de aceasta tranzactie, la 1 martie, E.ON a introdus noul sau Cadru de Obligatiuni Verzi, devenind astfel prima corporatie din Europa care este deplin aliniata…

- Comisia Europeana a aprobat construirea unui drum expres intre orașele Craiova și Pitești. Uniunea Europeana va contribui, prin intermediul politicii de coeziune, cu 726 de milioane de euro la crearea noii legaturi, de 121 km, dintre cele doua orașe. Proiectul, care face parte din rețeaua transeuropeana…

- "OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a investit 1,5 milioane de euro la rafinaria Petrobrazi pentru a eficientiza sistemul de iluminat al celor zece rampe industriale unde se efectueaza descarcarea titeiului si materiilor prime si incarcarea produselor petroliere. Vechiul…