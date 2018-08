Din cauza ca licitatiile pentru marile proiecte de infrastructura riscau sa fie blocate de „contestatorii de profesie", Guvernul a aprobat in urma cu peste doua luni introducerea unei cautiuni ce poate fi recuperata doar daca se dovedeste ca procedura a fost contestata cu un motiv intemeiat. Luna trecuta, firma italiana Olivieri Costruttori a dat insa in judecata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), invocand ca noua cautiune pentru contestatii este neconstitutionala. Astfel, in functie de decizia Curtii de Apel Bucuresti, litigiul ar putea ajunge la Curtea Constitutionala.…