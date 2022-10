Stiri pe aceeasi tema

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- Consiliul Federatiei, camera superioara a Parlamentului rus, a aprobat marti, 4 octombrie, incorporarea a patru regiuni ucrainene in Federatia Rusa, ceea ce inseamna ca Moscova este pe cale sa incheie anexarea formala a teritoriilor capturate in cele sapte luni de razboi, transmite Reuters și Agerpres…

- SUA și aliații sai vor distruge trupele și echipamentele Rusiei in Ucraina și ar scufunda flota rusa din Marea Neagra daca Putin va folosi arme nucleare, a precizat duminica fostul director al CIA, David Petraeus, transmite The Guardian . De asemenea, generalul american in retragere a mai spus ca nu…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret care introduce beneficii financiare pentru persoanele care au parasit Ucraina pentru a veni in Rusia, potrivit Sky News. Decretul, publicat pe un portal guvernamental, arata ca vor fi acordate plați lunare de pensii de 10.000 de ruble (141,14 lire…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret care introduce beneficii financiare pentru persoanele care au parasit Ucraina pentru a veni in Rusia, potrivit Sky News, transmite Mediafax. Pensionarii, femeile insarcinate și persoanele cu dizabilitați vor primi, de asemenea, beneficiile financiare.…

- Daria Dughina, fiica in varsta de 30 de ani a ideologului rus Alexandr Dughin, a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat. Sursele de informații rusești spun ca, de fapt, ținta ar fi fost tatal ei, Alexand Dughin, un apropiat al lui Putin, suranumit „creierul lui Putin”, și omul care l-ar fi…

- Statele Unite incearca sa prelungeasca conflictul din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, in cadrul unei conferințe de la Moscova privind securitatea internaționala, informeaza Interfax.ru . „Situația din Ucraina arata ca SUA incearca sa prelungeasca acest conflict (n.r. – din…

- Forte ucrainene au recucerit 46 de localitati in regiunea strategica Herson, in sudul Ucrainei, in cadrul unei contra-ofensive, anunta luni guvernatorul regiunii, Dmitro Butri, relateaza AFP. "Pana azi (luni), 46 de localitati ocupate au fost eliberate in regiunea Herson", anunta la televiziunea nationala…