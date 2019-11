Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va trebui sa dea din nou explicatii in decembrie in fata partenerilor sai europeni privind respectarea statului de drept, in cadrul procedurii lansate de Parlamentul European impotriva sa in 2018, a anuntat joi presedintia finlandeza a UE, relateaza AFP. Aceasta a doua audiere, dupa ce prima…

- Siegfried Mureșan este propunerea Guvernului Orban pentru postul de comisar european, potrivit unor surse citate de Reuters.Este in continuare pe masa discuțiilor oferirea postului de comisar European pentru Extindere pentru Romania, urmand ca Ungaria sa preia postul de comisar al Transporturilor, au…

- Initial, noua echipa a Comisiei Europene, condusa de Ursula von der Leyen, urma sa inceapa mandatul pe 1 noiembrie, dar investirea a fost amanata din cauza respingerii de catre Parlamentul European a candidatilor propusi de Romania, Ungaria si Franta. In acest context, investirea a fost amanata,…

- Premierul finlandez Antti Rinne a declarat duminica aceasta ca toate statele UE par a fi pregatite sa accepte ca acordarea de fonduri europene ar trebui conditionata de principii democratice, a declarat el pentru postul public finlandez YLE, potrivit Rador care citeaza Mediafax.Finlanda, care…

- Ungaria a propus președintelui ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen un nou candidat pentru viitoarea sa echipa, dupa ce propunerea inițiala, Laszlo Trocsanyi, a fost respinsa, alaturi de cea a Rovanei Plumb, de Parlamentul European, a declarat un oficial european, pentru AFP.Este vorba…

- Respingerea propunerilor de comisari europeni din partea Romaniei, Rovana Plumb și Ungaria, Laszlo Tracsanyi, genereaza o situație fara precedent in Parlamentul European și, practic, un vid de procedura.Citește și: Dan Barna, solicitare de urgența pentru Klaus Iohannis, dupa respingerea Rovanei…

- Ungaria a contestat procedura lansata de Parlamentul European impotriva sa pentru risc de "incalcare grava" a valorilor Uniunii Europene (UE), la prima audiere in fata ministrilor UE, luni, la Bruxelles, informeaza AFP, conform agerpres.ro. La finalul acestei reuniuni, ministrii europeni au declarat…

- Guvernul de centru-stânga al României este aproape de a colapsa dupa ce unul din partenerii de coaliție a plecat iar un alt potențial partener a declarat ca nu îl va susține în parlament, scrie Financial Times. Viorica Dancila, primul premier femeie din istoria țarii, se va confrunta…