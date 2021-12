Cate paturi la ATI pentru pacientii COVID-19 in stare grava sunt disponibile, la nivel national

In data de 20 decembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.369 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19, dintre care, 313 in Bucuresti.La nivelul intregii… [citeste mai departe]