- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus in Germania a crescut la 148.046 si 5.094 de morti, a anuntat joi Institutul de boli infectioase Robert Koch. Este vorba despre 2.352 de contaminari noi - un bilant zilnic in crestere a treia zii consecutiv - si despre 215 decese noi in 24 de ore,…

- Reactia agentiilor guvernamentale britanice la epidemia de coronavirus nu a fost afectata in niciun fel de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, citat de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Intrebat, in cursul unei interpelari…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu are o recomandare generala pentru tari si regiuni privind relaxarea masurilor luate pentru incetinirea propagarii coronavirusului, dar le cere sa nu le ridice prea devreme, a declarat marti purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier, citat de Reuters.…

- Varful crizei cauzate de COVID-19 in Regatul Unit va fi atins in cateva saptamani, putin mai devreme decat s-a crezut initial, a anuntat vineri ministrul sanatatii britanic Matt Hancock, potrivit Reuters. ''Simularile sugereaza ca acest varf va fi putin mai devreme decat se credea,…

- Iranul a anuntat miercuri 138 de noi decese in ultimele 24 de ore din cauza infectarii cu noul coronavirus, bilantul total al victimelor ajungand la 3.036 in Republica Islamica, a declarat la televiziunea de stat Kianush Jahanpur, purtator de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii, relateaza Reuters,…

- Jurnaliștii de la Reuters pretind ca au avut acces la un document confidențial al Grupului de Acțiune al FIFA, un comitet inființat pentru gasirea de soluții in condițiile epidemiei de Coronavirus. Contractele aflate in desfașurare ar urma sa fie extinse pana la finalul actualului sezon, chiar daca…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la patru morti in Marea Britanie, a anuntat luni Matt Hancock, ministrul britanic al Sanatatii, citat de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Aici, in Marea Britanie, potrivit datelor existente luni dimineata, sunt 319 cazuri confirmate si,…