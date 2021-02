O ambulanța care transporta o pacienta s-a rasturnat marți seara pe DN 2 Focșani-Adjud, in județul Vrancea, și a intrat intr-un cap de pod. O pacienta care se afla in ambulanța a murit. Potrivit IPJ Vrancea, in zona caii ferate care traverseaza DN 2, in zona orașului Marașești, șoferul unei ambulanțe a pierdut controlul direcției de mers și s-a rasturnat, dupa care a intrat intr-un cap de pod, aflat pe sensul opus de mers. Polițiștii anunța ca ambulanța care era din județul Buzau asigura transferul unei paciente. In urma accidentului, pacienta a murit, iar doi membri ai echipajului au fost raniți.…