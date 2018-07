Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp au vorbit, in premiera, despre motivele divorțului! Un divorț care vine dupa cateva luni bune in care amandoi spun ca s-au straduit sa faca relația lor sa mearga! Care este adevaratul motiv al desparțirii?

- Expunerea la chimicalele folosite in procesul de fractionare hidraulica (acel ”fracking” - metoda folosita pentru exploatarea gazelor de sist) si la reziduurile produse de acesta duce la adipogeneza accentuata, adica la cresterea accelerata...

- Cercetatorii au completat prima analiza completa a genomului ADN-ului populatiilor din sud-estul Asiei, scotand la iveala existenta a cel putin trei valuri majore de migratie in regiune in ultimii 50.000 de ani.

- Noi detalii incendiare ies la iveala in scandalul de la televiziunea publica. Jurnalistul Dragos Patraru afirma ca sefa TVR, Doina Gradea, i-ar fi propus sa preia conducerea departamentului de stiri cu conditia sa renunte la emisiunea de pamflet, informeaza Realitatea Tv.Intr-un interviu la…

- Verne Troyer a murit sambata la varsta de 49 de ani, iar cauza decesului sau nu a fost facuta publica. Dar familia lui a vorbit, insa, despre depresie și sinucidere. Cu doar cateva saptamani mai devreme, pe 3 aprilie, Verne, cunoscut pentru rolurile sale din filmele Austin Powers, Spy Who Shagged…

- Cercetatorii de la University of Michigan Life Sciences Institute au descoperit ca „gunoiul” genetic are un rol vital in asigurarea ca cromozomii se organizeaza corect in interiorul nucleului unei celule, ceea ce este crucial pentru supravietuirea...

- Fizicienii au declarat ca particulele din bosonul Higgs ar putea duce la sfarsitul universului. Coliziunea cu o bula de energie negativa creata de bosonul Higgs ar putea duce la distrugerea lui.

- Jurnalistul Ion Cristoiu scoate la iveala, in cea mai recenta analiza postata pe blogul sau, culisele protocolului de cooperare incheiat intre SRI si Parchetul General. In articolul intitulat "Gandul de joi", Cristoiu sustine ca "Protocolul SRI-Parchet a consfințit oficial o relație neoficiala intre…