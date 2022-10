Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe locuri pentru deținuții de la Penitenciarul Codlea. 55 de zone noi de cazare vor fi disponibile in perioada urmatoare aici. Altele vor fi modernizate in totalitate. Astfel, la nivelul Penitenciarului Codlea se realizeaza mai multe investiții de infrastructura in aceasta perioada. Aceste lucrari…

- In acest sfarșit de saptamana a avut loc “Campionatul Național de Powerlifting Clasic M+F 2022” organizat de Federația Romana de Powerlifting, la Sala Polivalenta din Iași. Sub atenta indrumare a multiplului campion, plutonier adjutant șef (r) Daniel Balaița, dorința de victorie, munca asidua și dedicarea…

- Astazi a fost programata etapa a 8-a din Liga a 3-a de fotbal. Aceasta runda a programat un derby județean. Confruntarea de la Zarnești, dintre echipa locala ASF Olimpic și SR Brașov. Stegarii au caștigat meciul de la Zarnești cu 2-0. Golurile brașovenilor au fost marcate de Ion Mihai in minutul 3 și…

- Din nou, o victorie categorica a Coronei in Divizia A! In deplasarea de la Piatra Neamț, Corona a invins echipa locala, HCF Piatra Neamț, cu 34-16! In acest moment, Corona se situeaza pe primul loc in Seria B, cu 9 puncte și un golaveraj de 116 la 48. La finalul meciului, antrenorul Alin Bondar a declarat:…

- ACS Kids Tampa Brașov a avut un weekend bun in Liga de Tineret și Liga Elitelor. Astfel, echipa „urșilor” din Liga de Tineret a obținut primul succes in competiție, 5-0, pe propriul teren, cu Viitorul Cluj. Brașovenii lui Florin Nistoroschi au facut un joc foarte bun, cu multe reușite, dar și cu o impresie…

- Pe data de 31 august, rugbyștii brașovenii și-au aflat adversarii din Grupa A, acolo unde vor intalni pe langa echipa din Petroșani alte 2 formații extrem de valoroase, numindu-le aici pe RC Grivița UNEFS si Universitatea Cluj. In prima etapa, ce se va desfașura la Iași in weekendul 10-11 septembrie,…

- Raliul Iașului 2022 aduce un nou „duel” in familie, intre Andrei și Dan Girtofan. In Bucovina, cei doi membri ai ProRally Team Brașov au terminat pe podium pe asfalt. Acum, macadamul este cel care ii va aduce fața-n fața. Aflat pe poziția a doua in clasamentul general, Andrei, secondat de Doru Vraja,…

- Echipa de Liga Naționala de la HC Dunarea Braila se afla in aceasta perioada in cantonament la Cheile Gradiștei. Miercuri și vineri, brailencele au jucat doua meciuri amicale cu echipa de Divizia A, Corona Brașov, pregatita de Alin Bondar. In primul meci, miercuri, 3 august, HC Dunarea Braila a caștigat…