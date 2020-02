Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara locala a atras in ultimii cinci ani peste 20 de investitori noi din toate colturile lumii, cei mai activi dintre aceștia realizand achiziții cu o valoare cumulata de circa 1,5 miliarde de euro, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Prin achizițiile…

- Legislatia care guverneaza sistemul de pensii private din Romania este foarte stricta, in special legat de tipul de active in care au voie sau nu au voie sa investeasca. Sunt favorizate investitiile in instrumente cu grad minim de risc, precum titluri...

- Orașul din Romania in care locuințele s-au scumpit cu 50% in ultimii ani. Cum vor evolua prețurile pe piața imobiliara in 2020 Dupa o perioada de stagnare a preturilor pe piata imobiliara, finalul lui 2019 a adus din nou scumpiri serioase. Asa se face ca anul trecut s-a incheiat cu preturi mai mari…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, prezinta concluziile studiului anual realizat in parteneriat cu Imobiliare.ro despre piața imobiliara - o retrospectiva a anului 2019 și principalele tendințe pentru 2020. Studiul a fost…

- Piata imobiliara timisoreana ramane in topul marilor centre urbane din Romania, fiind depasita doar de Cluj si Bucuresti. De asemenea, se poate observa cresterea spectaculoasa a cererii, a cautarilor pentru noi apartamente, dar si o scadere a ofertei de pe piata. Cel mai recent raport de piața realizat…

- Piața imobiliara din Romania continua sa creasca in 2020 pe toate segmentele, insa intr-un ritm ceva mai lent comparativ cu evoluția din ultimii ani, estimeaza consultanții Colliers International. Segmentul imobiliar ofera in continuare oportunitați de investiții, in special celor care se pot adapta…

- Predicții pentru piața imobiliara in 2020. Romania va continua sa fie una dintre economiile europene cu o creștere ridicata, chiar daca ritmul va incetini Piața imobiliara din Romania continua sa creasca in 2020 pe toate segmentele, insa intr-un ritm ceva mai lent comparativ cu evoluția din ultimii…

- Preturile solicitate pentru proprietatile rezidentiale din Romania s-au apreciat, in medie, cu 3,2% fata de trimestrul anterior, in trimestrul al treilea din acest an, potrivit datelor centralizate de Imobiliare.ro, iar dintre orasele cu peste 200.000...