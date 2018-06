Cu această floare slăbeşti mai uşor Florile uscate de iasomie sunt folosite in aromarea ceaiurilor, bauturilor carbogazoase, iar uleiul esențial este valoros in aromaterapie și medicina naturista, precum și in industria de parfumuri și produse cosmetice. Crește capacitatea de concentrare Te simți extenuat, ai palpitații, dureri de cap și ți-e greu sa te concentrezi? Acestea ar putea fi semne clare ca suferi de oboseala cronica. Pentru atenuarea simptomelor, poți sa bei un ceai de iasomie, caci este sursa de energie la fel ca orice alta bautura care are cofeina, spun specialiștii. Alunga bolile respiratorii … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

