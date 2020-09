Stiri pe aceeasi tema

- Raportarea de luni, 7 septembrie, a Grupului de Comunicare Strategica arata ca in județul Suceava sunt 11 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 9 cazuri pozitive la retestare. Numarul total de persoane testate pana in prezent in județ este de 45.848, de duminica pana luni fiind testate 80 ...

- Raportarea de luni, 7 septembrie, a Grupului de Comunicare Strategica arata ca in județul Suceava sunt 11 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 9 cazuri pozitive la retestare. Numarul total de persoane testate pana in prezent in județ este de 45.848, in ultimele 24 de ore fiind testate 80 ...

- Numarul total de cazuri de Covid-19 inregistrate in județul Suceava a ajuns la 5.270, dintre care 30 sunt cazuri noi, din ultimele 24 de ore, conform raportarii de sambata, a Grupului de Comunicare Strategica.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost ...

- Numarul de cazuri de coronavirus a crescut simțitor de la raportarea de luni și pana astazi. Daca luni au fost raportate doar șapte cazuri, potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost nu mai puțin de 44 de noi imbolnaviri cu Covid 19. Pana in momentul…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategica, au fost inregistrate 1.225 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (Covid – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Dintre acestea, ...

- Numarul de cazuri noi de Covid-19, in ultimele 24 de ore, in județul Suceava a scazut sub 10. Informarea de presa de sambata, 27 iunie, a Grupului de Comunicare Strategica raporteaza in județul Suceava doar 7 cazuri noi de imbolnavire. In țara, de la ultima informare transmisa de Grupul de ...

- Numarul de cazuri noi de infectare cu Covid-19 in județul Suceava este de 21, conform informarii Grupului de Comunicare Strategica. Miercuri, 24 iunie, numarul total de cazuri in județ este de 3.967. Din numarul total de cazuri noi de imbolnavire la nivel național, de 321, comunicate miercuri de ...

- Numarul de cazuri noi de infecție cu Covid-19 in județul Suceava, confirmate de la ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategica, inregistreaza cea mai mare creștere din ultimele doua saptamani. Informarea de marți, de la ora 13.00, arata ca in județul Suceava sunt 3.808 cazuri de Covid-19, ...