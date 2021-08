Stiri pe aceeasi tema

- Județul Suceava urca din nou in topul infectarilor cu SARS-CoV-2 la nivel național. Joi, cu 24 de cazuri noi de infectare, județul nostru a ajuns pe locul 3 pe țara, dupa Ilfov, cu 35 de cazuri noi, și București, cu 101 cazuri noi. Incidența pe județ este de 0,08 la mia de locuitori. De miercuri ...

- In ultimele 24 de ore in județul Suceava s-a inregistrat o noua creștere semnificativa a numarului de cazuri noi de coronavirus. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, de miercuri și pana joi, in județ au fost raportate 24 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2, fiind efectuate 944 de teste.…

- Cele mai multe cazuri noi confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 31 si in judetele Constanta - 13 si Ilfov - 12, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. In 16 judete nu s-a inregistrat niciun caz nou de COVID-19. Toate judetele…

- Trei noi cazuri de coronavirus au fost depistate la sportivii participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au anuntat, vineri, ca inca trei sportivi au fost testati pozitiv cu coronavirus, dintre care unul este cazat in satul olimpic, relateaza L’Equipe. …

- Doar 33 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid – 19 au fost raportate in ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei. 27 din cele 42 de județe (și municipiul București) au raportat zero noi situații. Pana pe 4 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.080.951 cazuri de persoane infectate cu noul…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a transmis, joi, ca a fost inregistrat primul deces in Romania al unui pacient cu COVID-19 infectat cu tulpina indiana (Delta) a coronavirusului. Conform datelor publicate de INSP, pana la data de 20 iunie au fost confirmate 44 de cazuri de infectari cu…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in judetul Suceava s-a inregistrat o scadere a numarului de cazuri noi de Covid. De vineri si pana sambata, in judet au fost raportate cinci noi imbolnaviri cu acest virus. La raportarea de vineri au fost sapte cazuri noi de coronavirus.…