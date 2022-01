Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, ca, in cel mult trei saptamani, va fi deblocata procedura de achizitie pentru testele de saliva in scoli, precizand ca elevii de gimnaziu si de liceu si-ar putea administra aceste teste in unitatea de invatamant, sub supravegherea profesorului.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, referitor la bursele de merit ale elevilor, ca acestea au un cuantum cu 400 de milioane mai mult fața de anul 2021, existand posibilitatea sa fie revizuite criteriile de acordare pentru clasele a V-a și a IX-a. ”Toți banii alocați pentru burse vor…

- Guvernul a modificat, pe ultima suta de metri, proiectul de ordonanța (OUG) care stabilește, printre altele, nivelul salariilor din sectorul bugetar și al pensiilor pentru anul viitor. Potrivit noii variante, salariile profesorilor și a unora dintre angajații din sanatate vor crește și ele de la 1 ianuarie…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, joi, ca inspectoratele scolare din tara au cam jumatate din testele care ar fi necesare pentru testarea de luni a elevilor si a precizat ca inca asteapta raspunsul IGSU cu privire la urmatoarea transa de teste. “Ministerul Educatiei nu este interesat in…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anunțat, luni, ca a fost descoperit primul rezultat pozitiv in școlile din Romania, in urma efectuarii testelor de saliva. Elevul va face testul PCR pentru confirmarea infectarii cu noul coronavirus. ”Am fost anuntat in urma cu putin timp de DSP Bucuresti ca s-a…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca va propune ca școlile sa fie deschise fizic daca rata de infectare in localitate este sub 3 la mie. Astfel, in aceste condiții se va renunța la pragul de vaccinare de 60% a personalului din unitațile de invațamant respective. „In masura in care…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca un factor care va influenta deschiderea anumitor unitati de invatamant va fi rata de vaccinare, atat in randul elevilor, cat și a profesorilor. Sorin Cimpeanu a solicitat ca toate inspectoratele și toate școlile sa publice pe site-urile proprii,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, nu exclude ca saptamana de vacanța in care intra elevii incepand de luni sa fie prelungita pana la o luna, din cauza exploziei infecțiilor de coronavirus. „Toate variantele sunt deschise in condițiile in care nu ințelegem sa ne vaccinam! In situația in care se suspenda…