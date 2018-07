Cu 167 de voturi pentru, Codul Penal a trecut de Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a inceput miercuri dezbaterile pe modificarile Codului penal, dupa ce Opozitia a solicitat scoaterea acestora de pe ordinea de zi si retrimiterea la Comisia speciala. Votul majoritatii a decis respingerea celor doua propuneri.

- Plenul Camerei Deputatilor dezbate, miercuri, modificarile aduse Codului Penal. Comisia parlamentara speciala pentru elaborarea legilor Justitiei a adoptat, marti, raportul privind schimbarile aprobate anterior de senatori. Codul Penal a trecut marți de Senat, cu propunerea PSD de redefinire a abuzului…

- Liderul filialei iesene a PNL, deputatul Marius Bodea, sustine ca unul dintre beneficiarii modificarilor la Codul Penal este primarul Iasiului Mihai Chirica, care “ar scapa de pachetul de scheleti pe care il are in acest moment in urma abuzurilor urbanistice pe care le-a patronat“.Liberalul…

- "Credeti ca astia ma lasa sa scap? Sa fim seriosi", a declarat Liviu Dragnea la Parlament, potrivit Mediafax. Intrebat ce opinie are despre modificarile legate de abuzul in serviciu, grupul infractional organizat, traficul de influenta si altele, din Codul penal, Dragnea a raspuns: "Indiferent…

- Senatul va dezbate marti, in sesiune extraordinara, in calitate de prima Camera sesizata, potrivit ordinii de zi a plenului, propunerea legislativa de modificare a Codului penal, act normativ care a primit luni raport favorabil din partea Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Coaliția PSD-ALDE…

- Proiectul PSD de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa ore intregi de dezbateri. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat luni proiectul de modificare a Codului de procedura penala, cu 175 voturi “pentru”,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, in cazul in care Opozitia continua sa blocheze in Parlament adoptarea Codului penal si a Codului de procedura penala, este foarte posibil ca acestea sa fie aprobate printr-o ordonanta de urgenta.

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei incepe, miercuri, dezbaterile generale privind modificarea Codului penal, a Codului de proceura penala si a Codului de procedura civila.Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea…