- Bursele europene au inchis joi in scadere; BCE a mentinut dobanzile neschimbate; Actiunile Siemens Energy au scazut cu 35%Pietele bursiere europene au inchis joi in scadere, deoarece atentia investitorilor a ramas orientata spre rezultatele financiare ale companiilor din trimestrul al treilea si randamentele…

- BVB: Tranzactii de peste 1,55 miliarde de lei, dar sedinta de tranzactionare de miercuri se inchide pe 'rosu'Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis pe "rosu" sedinta de tranzactionare derulata miercuri, cu o valoare a tranzactiilor de 1,558 miliarde de lei (313,19 milioane de euro). Indicele…

- Bursele europene au scazut marti pentru a patra sesiune consecutiva, in conditiile in care sentimentul negativ a cuprins pietele globale, transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au inregistrat…

- Din 18 septembrie și pana pe 3 octombrie, Ministerul Finanțelor publice va derula o noua runda de finanțare prin titluri de stat Fidelis. Investitorii sunt persoane fizice care imprumuta statul roman. Astfel, in ediția de toamna a Fidelis, cu numarul 13, statul roman iese cu cinci tranșe de subscriere:…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, cu o valoare a tranzactiilor de 58,34 milioane de lei (11,8 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,22%, pana la valoarea de 13.285,48 puncte, in timp ce BET-Plus, care arata evolutia celor…

- Romanii pot achizitiona noi titluri de stat Tezaur, cu maturitati de 1 an si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,30% si, respectiv, 7,20%, a anuntat Ministerul Finantelor, citat de Agerpres. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. “Fiecare emisiune de titluri de stat…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe aproape toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar valoarea totala a tranzactiilor a depasit 87 de milioane de lei (17,59 milioane de euro), transmite Agerpres. Cele mai tranzactionate companii pe Piata Reglementata au fost Hidroelectrica, cu…

- Moneda naționala a avut o evoluție stabila, in ton cu cea a perechii euro/dolar, și testeaza depașirea rezistenței de 4,95 lei, la o zi dupa decizia BNR de a menține dobanda de politica monetara la 7%/an, nivel stabilit in ianuarie. Cursul euro a crescut marginal de la 4,9490 la 4,9497 lei, iar tranzacțiile…