Cțu, PNL: O să solicit oficial ASF si BNR să clarifice dacă Fondul Suveran are nevoie de autorizaţie pentru funcţionare "Avand in vedere domeniul de activitate astazi o sa le cer oficial ASF si BNR sa clarifice daca FSDI are nevoie de autorizatie pentru functionare. Este un jaf? Nu inca. Are potential. Acum este o gainarie. Inca o insigna pe care Dragnea sa si-o puna in piept si sa se laude cu ea. Atat. Eurostat- de ce este nevoie de acordul acestei institutii? Pentru ca intentia acestui fond este sa subventioneze direct statul companiile cu pierderi si sa nu fie Romania acuzata de ajutor de stat. In plus, daca le finanteaza in cadrul FSDI nu mai apar in buget si astfel scade deficitul bugetar. De aceea FSDI avea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul manelist Dan Bursuc a fost primit oficial la Ambasada Suediei, pentru o discuție despre muzica clasica si muzica lautareasca moderna. ”Ieri, cunoscutul muzician si producator muzical Dan Bursuc a vizitat Ambasada pentru o discutie interesanta despre…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului reprezinta o transpunere a unei directive europene, subliniind, totodata, ca statul nu doreste sa confiste sumele de peste 2.000 de euro, trimise…

- Liberalul a subliniat ca, in ultima ședința de Guvern, s-a aprobat un proiect de lege care prevede ca se pot confisca banii romanilor trimisi in tara daca nu sunt jutificati cu documente. ”Sunt disperati. Nu au bani de pensii si salarii si atunci iau bani de pe unde pot”, sustine Citu care se declara…

- In Raportul Comisiei Europene transmis Consiliului European și publicat in urma cu doua zile, reprezentanții CE admit ca au fost informați de autoritațile romane cu privire la mutilarea Pilonului II de pensii. O astfel de masura ar reduce deficitul fiscal pe termen scurt, insa caștigul fiscal s-ar…

- Iata ce a scris barbatul pe Facebook. “Romania. Cum poți fi praduit ca in vestul salbatic, la final de vacanța! Sinesti, E85, Bucuresti – Buzau. In aceasta seara am oprit intr-o parcare, pe drumul Buzau-Bucuresti, pentru o pauza de la condus. Am urcat in mașina cand am vazut ca cea din fata mea, oprita…

- In doar trei ani statul roman si-a triplat necesarul de finantare pentru cheltuieli curente, iar economia Romaniei traieste de pe o zi pe alta, este de parere senatorul PNL Florin Citu. Potrivit acestuia, dacă nu s-ar împrumuta lunar, economia României ar intra în colaps. …

- Președintele Comisiei Economice il contrazice pe Liviu Dragnea. Florin Cițu a postat un mesaj pe contul de socializare in care arata ca Romania are cea mai mare inflație din Europa. ”Liviu Dragnea minte! Da, Liviu Dragnea minte cum respira. Nimic din ce a spus vreodata despre economie nu a fost adevarat.…

- "Astazi am anuntat in plen motiunea simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Iata de ce: lipsa totala de comunicare cu Parlamentul, refuzand 4 invitatii la discutie in Comisia de Cultura; refuzul de coordonare cu Comisia de Centenar, refuzand dialogul cu membrii comisiei speciale; anularea…