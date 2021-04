Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a participat la o emisiune, la Digi24, la care a fost invitat și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații. CTP a intrat intr-o polemica cu proaspatul ministru demis al sanatații, pe tema afirmațiilor pe care acesta din urma le-a facut in legatura cu raportarea incorecta a…

- Decizia Aliantei USR PLUS de a iesi de la guvernare este una grea si urmeaza sa se ia la nivelul conducerii aliantei, a declarat vineri fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. Intrebat intr-o conferinta de presa daca USR-PLUS ar trebui sa iasa de la guvernare sau ar trebui sa numeasca…

- UPDATE – Copreședintele Alianței USR PLUS și vicepremierul Dan Barna a anunțat miercuri, dupa ședința de criza din interiorul Alianței, in urma demiterii ministrului Vlad Voiculescu, ca cele doua partide au decis sa ii retraga sprijinul politic premierului Florin Cițu. Barna a precizat ca a refuzat…

- Il susținem pe premier și consideram ca e mai importanta buna guvernare decat persoana unui ministru, spune președintele PNL, Ludovic Orban, dupa ce Florin Cițu a decis revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Am luat act de decizia premierului. Așa cum am declarat și luni,…

- Liderii USR sunt șocați și suparați pe revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații și spun ca vor avea astazi o ședința in urma careia se va lua o decizie in ceea ce privește ramanerea la guvernare. ”Aștept sa avem o discuție cu vicepremierul Barna, care a fost astazi la aceasta…

- Mai mulți parlamentari USR – PLUS susțin retragerea din alianța de guvernare, in contextul demiterii ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, și a secretarului de stat din subordine, Andreea Moldovan. Declarația a fost facuta miercuri de Ionuț Moșteanu, liderul deputatilor Aliantei USR – PLUS. Intrebat…

- Liderul deputatilor USR-PLUS Ionut Mosteanu s-a declarat surprins miercuri de revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii, precizand ca va avea loc o discutiie a conducerilor USR PLUS. Intrebat despre iesirea de la guvernare, el a precizat ca este o decizie de partid, ca vor…

- Probleme in „paradisul” Coaliției. USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii par sa nu mai accepte bocancul Apar tensiuni in coaliția de guvernare PNL-USR/PLUS-UDMR-Minoritați, ultima fricțiune fiind pricinuita de moțiunea simpla depusa de PSD impotriva lui Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații.…