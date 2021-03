Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Gabriela Firea a fost surprins fara masca in timpul dezbaterilor Parlamentului pe marginea bugetului. Deși a spus ca tocmai și-a dat-o jos ca sa urce la microfon, pe fundal se aude discursul lui Marcel Ciolacu. Ministrul Voiculescu demonteaza o minciuna rostogolita de PSD-iști Pe filmare…

- UPDATE „Domnule prim-ministru, ca de fiecare data eu v-am ascultat cu mare atentie, eu un mincinos mai patologic ca dvs nu cred ca am cunoscut vreodata. Sunteti la guvernare de un an si jumatate, in diverse formule, dvs fiind ministru de Finante pe timpul domnului Orban si acum premier. Stiti si…

- Pensiile speciale ale parlamentarilor, abrogate de parlament Foto: Agerpres. Proiectul de Lege privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor inițiat de PSD, a fost adoptat de senatori și deputați. A fost aprobat si un amendament propus de USR - PLUS care prevede ca la…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca Guvernul Citu a propus un buget „al rusinii, al austeritatii si subdezvoltarii” si ii sfatuieste pe guvernanti sa ia proiectul de buget elaborat de social-democrati si sa vina cu el in Parlament, pentru „a opri dezastrul” in care vor afunda Romania,…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, marți, la Antena 3 ca autoritațile au decis redeschiderea școlilor pentru ca a existat o presiune publica și critica lipsa pregatirii momentului pe motiv ca localitațile nu au buget pentru echipamentele medicale.„E o presiune publica. La fel de haotic si in bataie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, miercuri, ca ”a ignora Holocaustul si cele intamplate ar fi o greseala” si a adaugat ca doreste o Romanie si o Europa in care fiecare cetatean sa se simta egal, fara discriminare. ”Imi doresc o Romanie si o Europa in care fiecare cetatean sa se…

- „Maine (marti - n.r.) ne vom intalni cu liderii principalelor confederatii sindicale din tara pentru a ne consulta asupra principiilor pe care construim bugetul national alternativ, precum si pe indicatorii macroeconomici. Datele noastre preliminare arata ca este corect tot ceea ce mii de sindicalisti…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit, miercuri, la Romania TV, despre alegerile parlamentare din 6 decembrie și a indemnat lumea sa vina la vot, daca vrea sa-și ia viața inapoi. "Am stat 60 de zile in casa. De ce am stat? Au furat de au rupt. Maștile de la Unifarm, firma din Giurgiu…