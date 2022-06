CTP se RĂZBUNĂ! ATAC dur la adresa premierului după concedierea de la DIGI Gazetarul Cristian Tudor Popescu a fost concediat de la Digi24, iar de atunci a postat mai multe mesaje dure. Cel mai recent il vizeaza pe premierul Nicolae Ciuca. Mai exact, CTP susține ca decizie judecatorilor CCR privind plagiatele are o ținta precisa și anume albirea premierului. ”Plagiatul premierului general – lichidat cu foc impraștiat De 30 și ceva de ani incoace, toate legile și deciziile fabricate pentru Justiția romana au fost in favoarea infractorilor, incurajandu-i sa comita faradelegi in continuare. Prin urmare, hotararea CCR privind doctoratele și plagiatele se inscrie in buna tradiție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a scris pe Facebook ca decizia Curții Constituționale privind plagiatele și doctoratele „se inscrie in buna tradiție a grijii pentru raufacatori, in special pentru cei cu funcții și grade”. Curtea Constituționala a Romaniei a decis miercuri, 8 iunie, ca titlul de doctor…

- Legile securitatii nationale, despre care aflam ca sunt pe masa coalitiei, au toate ingredientele unui posibil dezastru al democratiei romanesti, sustine deputatul USR, Stelian Ion In momentul in care se vor discuta aceste legi in Parlament, USR va propune un pachet de masuri care sa vina sa intareasca…

- Legile securitații naționale sunt o nebunie, a declarat la RFI deputatul USR Stelian Ion. Fostul ministru al Justiției a mai spus ca partidul sau va propune in Parlament intarirea controlului civil asupra serviciilor secrete.

- Presedintele comisiei pentru controlul SRI a aratat ca legea securitatii cibernetice trebuie sa stabileasca clar atributiile fiecarei entitiati care se ocupa cu siguranta cibernetica. Cristian Chirtes a mentionat ca exista entitati ale MApn, ale MAI sau ale SRI, exista de asemenea, cu atributii, STS-ul,…

- Nu trebuie sa fii un observator din cale afara de atent al vietii politice interne pentru a baga de seama ca dl. prof.dr. Sorin Cimpeanu este unul dintre cei mai activi ministri din guvernul Ciuca. Apare aproape zilnic la cate un post de televiziune cu acoperire nationala (si, slava Domnului!avem multe),…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat, marți, la Digi 24 , ca fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut in Grecia dupa ce a fost condamnat in Romania la 10 ani și 8 luni de inchisoare, incearca sa traga de timp și sa evite, astfel, sa fie trimis in spatele gratiilor, așa cum au procedat,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Programului National de Investitii ‘Anghel Saligny’, proiect care prevede suplimentarea bugetului acestuia cu 10 miliarde de lei. Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,…

- Deputatii USR au depus marti, 5 aprilie, motiunea simpla impotriva ministrului Mediului, intitutala „AMAR DE MEDIU. Ministrul Tanczos Barna trebuie sa plece cat inca mai avem paduri de aparat”. Ministrul UDMR este acuzat ca „este principalul vinovat pentru taierile ilegale de paduri”. „Moțiunea simpla…