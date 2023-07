Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin in Neamț, ierarhia mediilor pentru admiterea la liceu 2023, publicata aseara, 5 iulie, dupa ora 19, la o zi dupa prima afișata greșit (detalii aici ), este eronata. Dupa ce s-au corectat in prima faza, la ordinea in care au fost puse criteriile de departajare, cu notele la romana și la matematica…

- Asociația Profesioniștilor de Presa din Cluj condamna atitudinea sfidatoare a Institutului Institutul Social Democrat „Ovidiu Șincai”, organizație non guvernamentala de utilitate publica (finanțata deci din bani publici) și Asociația Pro Democrația, care a organizat vineri o dezbatere cu mai mulți lideri…

- De la 1 iulie, din cauza unor interpretari controversate ale Legii Salarizarii, reporterii, redactorii, fotoreporterii, corespondenții speciali și videojurnaliștii din AGERPRES risca diminuari salariale cu pana la 50%! Federația FAIR-MediaSind susține eforturile membrului afiliat – Sindicatul Roman…

- Tragedia bogatașilor lumii din adancurile Oceanului Atlantic, morți intr-o cochilie de fibra de carbon și metal rar, ar putea fi numita generic Șarada Titan, numele vehiculului de sinucidere cu bani grei.Sa dai 250.000 de dolari, sa semnezi un document, prin care iți asumi moartea (doar pe prima pagina…

- Prestigioasa publicație britanica Daily Mail a publicat un amplu fotoreportaj dedicat vizitei de cinci zile a Regelui Charles al III-lea in țara noastra. Jurnaliștii au constatat ca monarhul „are Romania in sange“.

- Comisia Europeana pregatește un atac la libertatea presei, sub pretext ca aceasta este in primejdie. Robert Turcescu și invitații sai in emisiunea de tip podcast HAI Live au amintit ca presei audio-video din Romania i se pregatește o cenzura legala, invocandu-se apararea libertații de exprimare. Gazda…

- Pe 23 mai 2023, in același timp cu un protest al sindicatului Sanitas in fața Ministerului Sanatații, conducerea Spitalului Sapoca din județul Buzau trimitea cadou unor persoane din instituție sacoșe cu carnați de Pleșcoi, scrie site-ul Europa Libera Romania, care a primit informații și imagini din…

- Foarte probabil, Leo Messi (35 de ani) nu va mai juca deloc la PSG dupa ce a fost suspendat pentru calatoria in Arabia Saudita și contractul va fi reziliat. Presa catalana susține ca argentinianul se apropie tot mai mult de Barcelona, dar autoritațile saudite insista sa-l aduca la Al-Hilal. Aventura…