- „O bataie de joc la adresa votantilor PNL si votantilor coalitiei”, asa a catlogat Cristian Tudor Popescu autosuspendarile din PNL ale celor doi lideri liberali de la Iasi, Costel Alexe si Mihai Chirica, dupa ce au fost pusi sub acuzare de DNA.

- Deputatul Cosette Chichirau, copresedinte al USR PLUS Iasi, considera ca nu este suficienta autosuspendarea lui Mihai Chirica si Costel Alexe din functiile detinute in partid, ci este necesara demisia lor de la Primaria Iasi, respectiv de la CJ. "Domnule Orban, dragi colegi liberali, nu este suficienta…

- Primarul liberal al Iașiului, Mihai Chirica, a avut miercuri prima reacție dupa ce a fost inculpat de DIICOT în dosarul vizând o afacere cu un teren din centrul orașului, el susținând ca este nevinovat și are "conștiința împacata în fața ieșenilor și a lui Dumnezeu".…

- Cosette Chichirau, liderul USR Iași, a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca in urmatoarea perioada va demara discuții oficiale cu liberalii pentru o alianța care ar debloca situația in consiliul local, informeaza News.ro . Alianța s-ar putea realiza in ciuda problemelor penale pe care le…