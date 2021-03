CTP, o nouă zicere memorabilă: „Ce avem aici e un Maglavit perfect!” Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 declarațiile controversate ale medicului Flavia Groșan, care a pretins ca ar fi vindecat de COVID 1.000 de pacienți cu o rețeta pe care o ține secreta și i-a acuzat pe medicii din spitale ca ar fi ucis pacienți punandu-i pe oxigen. Gazetarul a remarcat și comentariile utilizatorilor de pe YouTube care o numeau „zeița” și „erou”, deși Groșan nu a prezentat dovezi pentru a-și susține afirmațiile. Mai mult, doctorița va fi audiata de Colegiul medicilor. E razboi intre ministrul ION și UDMR! Cițu a ales pe cine susține Cristian Tudor Popescu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

