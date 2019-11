Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a comentat, marți seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, zvonul potrivit caruia Viorica Dancila a amenințat, in ședința CEX a PSD, cu retragerea din cursa prezidențiala.”De ce sa se retraga? Parca cerea dezbatere. Nu știu ce se intampla la ei in partid.”, a declarat…

- Cristian Tudor Popescu a discutat anuntul presedintelui Klaus Iohannis ca nu va participa la o dezbatere electorala cu sefa PSD, Viorica Dancila, contracandidata sa in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Cunoscutul gazetar a atras atentia ca o intalnire cu ziaristii, in cadrul careia acesta…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, afirma ca are rabdare si ca il asteapta pe presedintele Klaus Iohannis sa "gaseasca intelepciunea, taria si curajul" de a accepta invitatia sa la "dezbaterea pe care romanii o cer si o merita".

- "Eu cred ca domnului Iohannis ii este teama de o confruntare directa cu mine, in fața tuturor romanilor. De-a lungul colaborarii noastre instituționale, ne-am mai intalnit, am mai interacționat. Insa cred ca realizeaza ca o dezbatere in fața intregii țari ar demonta imediat toate atacurile mizerabile…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a transmis marti, dupa ce șeful statului a spus ca nu va participa la o dezbatere inainte de turul 2, ca in opinia sa lui Klaus Iohannis ii este teama.„Eu cred ca domnului Iohannis ii este teama de o confruntare directa cu mine, in…

- ​​Klaus Iohannis și staff-ul sau de campanie au transmis clar ca prezidențiabilul PNL nu va participa la nicio dezbatere electorala nici in cel de al doilea tur de scrutin. Iohannis are pe masa invitații pentru o dezbatere cu Viorica Dancila, dar spune ca "o confruntare nu isi are rostul și nu ar aduce…

- Viorica Dancila vrea dezbatere 1 la 1 cu contracandidatul sau in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, Klaus Iohannis. Candidata din partea PSD a lansat public invitația catre actualul președinte al Romaniei și spune ca este esențial sa vorbeasca deschis despre realizarile lor pana in acest moment.

- Viorica Dancila a declarat ca va trimite luni sau marți o scrisoare oficiala pentru a il invita pe șeful statului Klaus Iohannis la o dezbatere electorala, in care fiecare sa prezinte ce il recomanda pentru funcția de Președinte al Romaniei.„Eu chiar de azi il invit pe domnul Iohannis la o…