CTP, mesaj primit pe Facebook: "Aveam preşedinte. Votul era pentru altceva. Noapte bună, România!" Alegeri prezidentiale 2019. "O sa va citesc ceva, nu mai spun nimic. Am primit, pe contul meu de Facebook, o scrisoare de la un om din diaspora. Pe care as vrea sa v-o citesc: «Merg la culcare intr-o tara care nu e a mea, intr-o casa care nu e a mea, departe de mama mea si de voi. Am votat ieri pentru noi toti, dar voi nu ati vrut. Noi am vrut. Acum, noi ramanem aici si voi acolo. Cine-i fericit? Un popor care isi merita soarta. Tineri care nu ies la vot, batrani care va hotarasc viitorul. Nu ati inteles nimic. Turul II nu era pentru votul presedintelui. Aveam presedinte. Votul era pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Dragi romani, Impreuna am reușit sa ținem piept PSD, partidul care a asaltat toate instituțiile statului. Și doar impreuna vom reuși sa caștigam definitiv aceasta lupta pentru Romania. Votul pe care mi l-ați acordat in primul tur al alegerilor este o confirmare a increderii pe care o aveți…

- Dupa raportarea rezultatelor din toate secțiile de votare din Romania, respectiv din 99,52% din secțiile de votare din Diaspora, iata rezultatele parțiale: Rezultate consolidate (100% Romania, 99,52%...

- Numarul total al votantilor din diaspora a inregistrat cea mai mare participare a romanilor din strainatate la un scrutin desfasurat in Romania. Potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central, țarile cu cea mai mare prezența la vot, la ora 17:00, ora Romaniei, sunt Italia, Marea Britanie, Spania,…

- "Dragi romani, Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor care credem in democrație, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare și normalitate. Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot in numar mare este esențiala…

- Teo Milea, compozitor și pianist roman, stabilit in Canada, este unul dintre primii romani din Diaspora care a votat prin corespondența pentru alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. El și soția lui, care sunt printre cei 41.003 romani cu drept de vot prin corespondența, au primit marți buletinele…

- "A mai trecut o zi de incalcare a Constituției de catre Președintele Romaniei. Prin refuzul de a aplica decizia CCR și a numi un ministru interimar la Educație, Klaus Iohannis pericliteaza o generație intreaga de tineri medici care nu vor putea susține la timp examenul de rezidențiat fara un ordin…

- Mai multi tineri care sustin ca fac parte din Partidul Comunist din Romania au afisat, miercuri, steaguri comuniste in fata fostei inchisori Pitesti, unde acum este un memorial. Ei au postat poze pe Facebook si un mesaj jignitor la adresa celor care au suferit in teribilul Experiment Pitesti.

- Mai multi tineri care sustin ca fac parte din Partidul Comunist din Romania au afisat, miercuri, steaguri comuniste in fata fostei inchisori Pitesti, unde acum este un memorial. Ei au postat poze pe Facebook si un mesaj jignitor la adresa celor care au suferit in teribilul Experiment Pitesti.