CTP: ”Mecanismele prostirii oamenilor în față sunt absolut fascinante” ”Manipularea și-a atins scopul astazi. Sunt o serie de cetațeni care, orice ar auzi in continuare, orice ar spune ancheta acum ca rezultate, au ramas cu ideea ca „aștia nu baga caldura in spitale și de-aia au ars oamenii acolo”, a comentat, vineri seara, la Digi24, gazetarul Cristian Tudor Popescu vorbind despre incendiul de la Institutul „Matei Balș”, soldat cu cinci morți. Incepe marea disponibilizare. Un sfert dintre angajați pleaca acasa „Imaginea acestei manipulari - ca diverși inalți responsabili de prin Primarie, Guvern, ISU și așa mai departe stau cu bricheta și dau foc la un rug pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

