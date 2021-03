Cristian Tudor Popescu a marturisit la Europa FM ca s-a programat la vaccinare intr-un centru in care se folosește serul produs de AstraZeneca. CTP: Ma voi vaccina cu AstraZeneca. Daca se intampla sa nu ne mai vedem, macar am facut ceva pentru stiinta ”M-am inscris astazi, n-a fost chiar simplu, din pricina intreruperilor platformei. N-a durat foarte mult, cam in jumatate de ora s-a rezolvat. M-am inscris si dupa aceea am vazut si ce vaccin este la centrul respectiv si este AstraZeneca, ma voi vaccina cu AstraZeneca.”, a spus CTP, potrivit europafm.ro. Jurnalistul spune ca nu considera ca sunt…