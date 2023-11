CTP: M-a bine cuvântat Papa Francisc Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat pe pagina sa de Facebook un comentariu despre inteligența artificiala, fotbal, tenis și moaște. Și mai important, despre plangerea impotriva sa facuta la Consiliul Național deCombatere a Discriminarii (CNCD). Iata ce scrie Cristian Tudor Popescu: M-a bine cuvantat Papa Francisc Nu sunt o inteligența artificiala. Nu sunt un ChatCTP, cum deja am fost poreclit. Nu pot sa spun ca nu-mi pasa de atacurile publice la adresa mea. Așa ar trebui, dar nu intotdeauna pot. In cazul „CTP ii face teroriști islamici pe pelerinii de la Sf. Parascheva”, am primit citația… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu am cunoscut-o pe bunica jurnalistului Cristian Tudor Popescu, dar il credem, ca prea zice cu foc, ca sa citam și noi pastrand registrul… Spune ca nu ne pricepem sa deslușim mesajul despre pelerinajul de la Iași, vezi moaștele Sf. Parascheva, de aici oful. Mai grei de minte, deh!, ca nici ”Logica”…

- Cristian Tudor Popescu a reactionat, intr-o postare pe Facebook, dupa ce a fost reclamat la CNCD ca i-a comparat pe pelerinii de la Iași cu teroriștii Hamas, precizand ca "e cat se poate de limpede: compar credința unor oameni in bunatațile care, potrivit Coranului, ii așteapta in Rai cu credința altor…

