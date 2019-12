Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea USR e acuzata ca iși da afara in mod abuziv oamenii care atrag atenția ca nu e in regula ceea ce se intampla in partid. Excluderea Olimpiei Ardelean, de la USR Ilfov, a generat un adevarat scandal in partid, al carui lider, Dan Barna, a suferit o alta lovitura de imagine dupa eșecul de la…

- Conducerea USR e acuzata ca iși da afara in mod abuziv oamenii care atrag atenția ca nu e in regula ceea ce se intampla in partid. Excluderea Olimpiei Ardelean, de la USR Ilfov, a generat un adevarat scandal in partid, al carui lider, Dan Barna, a suferit o alta lovitura de imagine dupa eșecul de…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu considera ca USR nu are ce sa caute la guvernare in acest moment in care formațiunea este scindata de scandaluri interne. Acesta recunoaște ca a greșit atunci cand a reproșat formațiunii politice, in urma cu cateva luni, ca nu vrea sa preia puterea alaturi de PNL.„Nu…

- Dan Barna, liderul USR, este contestat, in continuare, din interiorul partidului, dupa ce Olimpia Ardelean, de la USR Ilfov, a fost data afara din pricina unei postari pe Facebook.Olimpia Ardelean scrisese pe rețeaua de socializare ca Dan Barna știa ca au fost semnaturi false pe listele pentru inițiativa…

- Cosette Chichirau, deputata și lider USR Iași, i-a reproșat, la Digi24, candidatului USR-PLUS, Dan Barna, ca nu a luptat impotriva lui Klaus Iohannis in cursa pentru Palatul Cotroceni. De altfel, Chichirau a spus ca eșecul Alianței se datoreaza faptului ca liderul USR nu a dorit ca partidul sa intre…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a afirmat, duminica, referitor la programul de guvernare, ca PNL a fpcut schimb de lecturi SF cu Dan Barna și ca liberalii au venit numai cu vorbe goale.

- Liderii USR au decis, intr-o sedinta care s-a terminat aproape de miezul noptii, ca nu vor intra la guvrnare alaturi de PNL, asa cum a cerut deputatul Stelian Ion, sustin surse paolitice pentru Adevarul. Dan Barna va merge azi la Cotroceni cu acelasi mandat: alegeri anticipate. Ca varianta d erezerva,…

- Dan Barna, candidatul Alianței USR - PLUS la alegerile prezidențiale a precizat ca deși USR va vota &"împotriva Vioricai Dancila, nu va gira un alt guvern &"compus din oamenii care ne-au adus în situația de azi&".