CTP Iasi va majora pretul biletelor si abonamentelor cu 20%

Pe site-ul Primariei Iasi va fi lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare prin care pretul biletelor si abonamentelor va fi majorat cu aproximativ 20%. Biletul cu o valabilitate de 120 minute va costa 3 lei, cu 20% mai mult fata de pretul actual. Pentru calatoriile in zona metropolitana, costul va ramane la 3,5 lei. Scumpirile vor afecta si celelalte tipuri de tichete: abonament o zi (noul cost este de 12 lei), abonament 7 zile (30 lei), abonament 30 zile (oras – 110 lei, metropolitan – 150 lei), abonament 6 luni (550 lei) si abonamentul pentru 1 an (1.100 lei). Facilitatile acordate de…