CTP Iași face angajări. Se caută vatmani și șoferi de autobuz Compania De Transport Public Iași organizeaza selecție in vederea ocuparii posturilor vacante de vatmani și șoferi de autobuz. Condiții: – absolventi de scoala profesionala sau 8 clase si curs calificare; – permis de conducere cat. Tv pentru vatmani și permis de conducere cat. D si atestat profesional transport persoane pentru șoferi; – apt medical si psihologic. Se ofera: motivare financiara pentru activitate in trafic aglomerat sau munca suplimentara, inclusiv tichete masa; stabilitatea locului de munca; sprijin in diverse situații sau evenimente de viața; posibilitatea dezvoltarii profesionale;… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi si Sectiei nr. 3 Politie Iasi au efectuat o perchezitie domiciliara, pe raza municipiului Iasi, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru tentativa la furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat…

- Primaria Municipiului Iași cauta soluții pentru ca agenții economici de pe șoseaua Nicolina sa iși poata desfașura activitatea in condiții rezonabile. In paralel cu extinderea benzii unice pentru transportul public de la intersecția cu strada Salciilor (Lidl) și Belvedere spre Rond Vechi CUG (Selgros),…

- Bolt, alternativa la taxi-urile clasice, vine in Alba Iulia. Compania cauta șoferi parteneri Conceptul de ”ride-hailing” Bolt vine in Alba Iulia. Compania cauta șoferi parteneri care sa faca curse in municipiu. ”Ride-hailing” este alternativa la taxi-ul clasic. Mai exact, prin aplicația Bolt care poate…

- Compania de construcții INAMSTRO in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași anunța ca Lucrarile de reabilitare ale infrastructurii cailor de acces și locurilor de parcare publice in cartierul Frumoasa au fost incheiate cu succes in data de 09.09.2021 Dezvoltarea si modernizarea spațiului public este…

- Un șofer din Iași care este impotriva vaccinarii anti-COVID-19 a pus pe mașina pe care o conducea mai multe mesaje impotriva vaccinarii, informeaza Digi 24. Șoferul, angajat al Companiei de Transport Public, a scris pe doua foi A 4 pe care le-a pus pe parbriz mesaje anti-vaccinare. „Copiii noștri nu-s…

- In perioada 5-10 septembrie a.c., este organizat la Iași, un stagiu de pregatire profesionala, la care participa instructori din cadrul I.G.P.R.-S.I.A.S. și luptatori ai serviciilor pentru acțiuni speciale din județele din zona Moldova, respectiv Iași, Vrancea, Galați, Bacau, Vaslui, Suceava, dar și…

- Compania de Transport Public Iasi organizeaza selectie in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul sectiei nr.1 autobuze: • mecanic auto; • lacatus mecanic; • electrician auto; Conditii minime de participare: • 8 clase si curs de calificare/ absolventi de scoala profesionala…

- Noul presedinte iranian Ebrahim Raisi a declarat vineri ca este dispus ca continue negocierile pentru a resuscita acordul nuclear din 2015, cu conditia ca ele sa duca la ridicarea sanctiunilor americane, relateaza dpa. "Vom saluta si vom sustine orice initiativa diplomatica care va duce…