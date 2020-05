Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a fost in vizita, vineri, la o fabrica privata din Targu Lapuș care produce maști, halate și combinezoane. In curand, fabrica va incepe și producția de maști pentru copii cu varste cuprinse intre 5 și 12 ani. Ca urmare, gazdele au pregatit un moment in care doi copii preșcolari…

- Ludovic Orban n-ar fi trebuit sa accepte și ar fi trebuit sa le ceara gazdelor, cu delicatețe, sa scoata copiii de acolo și sa evite aceasta punere in scena, spune Cristian Tudor Popescu.

- Prima fabrica de textile medicale cu capital 100% romanesc are in planul de afaceri producerea de masti chirurgicale si FFP2 la preturi accesibile pietei interne si de calitate, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, presedintele Grupului Taparo, Ioan Filip, eveniment la care a fost prezent…

- Linia de producție de maști medicinale, inaugurate de premierul Ludovic Orban, la Fabrica de la Dragomirești, s-a stricat. Utilajul era Post-ul Minunea nu a ținut mult! Linia chinezeasca, de producție maști, de la Dragomirești s-a stricat la inaugurare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Prim-ministrul a explicat ca autoritatile iau masuri ca pe piata sa patrunda o cantitate suficienta de masuri de protectie, avand in vedere ca purtarea acestora va deveni obligatorie dupa 15 mai. "Pregatim un act normativ impreuna cu Ministerul Muncii ca pentru persoanele vulnerabile, pentru…

- Ludovic Orban a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern de joi seara, ca executivul va cumpara tablete pentru elevii care provin din familii sarace, dar și maști pentru a fi distribuite romanilor care nu iși permit sa le cumpere.Totodata, premierul a precizat ca va pune in dezbatere publica…

- Anumite categorii sociale vor primi maști grtuite de la stat, dupa 15vmsi cand purtarea lor va deveni obligatorie in spațiile Post-ul Anumite categorii sociale vor primi maști gratuit, dupa 15 mai. Ce spune Ludovic Orban apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Bloomberg scrie ca temerile privind aprovizionarea cu alimente pe fondul pandemiei sunt in crestere și da ca exemplu Romania, care interzice exporturile de cereale Romania a devenit prima tara care a blocat exporturile de cereale in timpul pandemiei de coronavirus, o decizie dramatica si care ar putea…